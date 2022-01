Flûte et soupirs / Les Concerts du Mercredi à 18h Opéra de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Opéra de Lille, le mercredi 2 mars à 18:00

solistes des Siècles ——————– Sous la direction de François-Xavier Roth, ils ont obtenu une reconnaissance internationale pour leurs interprétations de Debussy, dont ils ont révélé les couleurs inédites. En récital, les musiciens solistes des Siècles − flûte, alto, piano et harpe − en offrent une version intime et rare. Ils seront rejoints par une invitée fidèle de l’ensemble, la soprano **Jenny Daviet**, qui fut en 2016 une Mélisande particulièrement remarquée. Restant dans le registre des soupirs, à la flûte de Pan des sulfureux Chants de Bilitis fera écho une autre flûte, composée par André Caplet, sur un poème de Victor Hugo. ### Avec **Jenny Daviet** soprano **Gionata Sgambaro** flûte **Carole Roth** alto **Valeria Kafelnikov** harpe **Jean Sugitani** piano ### Programme **Claude Debussy** (1862-1918) _Syrinx_ (flûte solo) _Trois chansons de Bilitis_ (piano et voix) _Sonate pour flûte, alto et harpe_ **André Caplet** (1878-1925) _Deux sonnets_ (harpe et voix solo) _Viens ! une flûte invisible soupire_ (flûte, piano, voix solo)

10 €, sur réservation / Tarif réduit 8 € / Nouveau! Pass Mercredi 5 €

Mélodies de Claude Debussy et André Caplet Opéra de Lille Place du Théâtre Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T18:00:00 2022-03-02T19:00:00

