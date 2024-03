« Flûte et soupirs. La musique et l’impressionnisme » par Jenny Daviet MUba Eugène Leroy Tourcoing, dimanche 24 mars 2024.

« Flûte et soupirs. La musique et l’impressionnisme » par Jenny Daviet Une ambiance feutrée dans l’intimité de MUba, un programme qui capte l’humeur et les couleurs de l’instant présent comme les impressionnistes. Dimanche 24 mars, 18h30 MUba Eugène Leroy Tarif plein 15€ / Tarif réduit 13€ / – 28 ans 10€ / – 18 ans 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T18:30:00+01:00 – 2024-03-24T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-24T18:30:00+01:00 – 2024-03-24T19:30:00+01:00

Les musiciens des Siècles ont obtenu une reconnaissance internationale pour leurs interprétations de Debussy, dont ils ont révélé les couleurs inédites. En récital, les musiciens solistes des Siècles − flûte, alto, piano et harpe − en offrent une version intime et rare. Ils seront rejoints par une invitée fidèle de l’ensemble, la soprano Jenny Daviet, qui fut en 2016 une Mélisande particulièrement remarquée. Restant dans le registre des soupirs, à la flûte de Pan des sulfureux Chants de Bilitis fera écho une autre flûte, composée par André Caplet, sur un poème de Victor Hugo.

Proposé par L’Atelier Lyrique de Tourcoing.

Placement libre.

Accès gratuit à l’exposition « Peindre la nature. Paysages impressionnistes du musée d’Orsay » sur présentation du billet de concert à partir de 17h.

MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 91 60 http://www.muba-tourcoing.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://atelierlyriquedetourcoing.fr »}] Le MUba Eugène Leroy, musée des Beaux-Arts de Tourcoing, fait dialoguer par des vis-à-vis stylistiques et thématiques ses collections d’art ancien, art moderne et art contemporain. Le musée présente également les oeuvres de la donation Eugène Leroy réalisée en 2010 ainsi que de grandes expositions temporaires. Une programmation culturelle riche invite les arts vivants au coeur des salles d’exposition. Métro ligne 2, arrêt Tourcoing centre

Concert Flute

https://www.jennydaviet.com