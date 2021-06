Riom Musée Francisque Mandet Puy-de-Dôme, Riom Fluo Récup ! Musée Francisque Mandet Riom Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Musée Francisque Mandet, le samedi 3 juillet à 19:00

Testons les effets de la lumière noire utilisée par l’artiste Julien Salaud en fabriquant un accessoire unique et fluorescent qui se révélera pleinement lors de la visite de l’exposition. Cet atelier participatif sera l’occasion de recycler des bouteilles de plastique dans une démarche environnementale essentielle pour l’artiste. Dans le cadre de l’exposition GAÏA. Testons les effets de la lumière noire utilisée par l’artiste Julien Salaud en fabriquant un accessoire unique et fluorescent qui se révélera pleinement lors de la visite de l’exposition. Musée Francisque Mandet 14 rue de l’hôtel de ville, 63200 Riom Riom Puy-de-Dôme

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T22:00:00

