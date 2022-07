Fluo Pool Party à La Bulle Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Fluo Pool Party à La Bulle Saint-Quentin, 8 juillet 2022, Saint-Quentin. Fluo Pool Party à La Bulle

6, rue Lamartine Saint-Quentin Aisne

2022-07-08 18:00:00 – 2022-07-08 22:00:00 Saint-Quentin

Aisne 7 7 Vendredi 8 juillet de 18h à 22h, c’est « fluo pool party » à l’espace aquatique La Bulle de Saint Quentin avec Dj NZO !

Tarif : 7€.

NB : L’espace aquatique fermera exceptionnellement à 17h30.

ON OUBLIE PAS SON MAILLOT DE BAIN !! Vendredi 8 juillet de 18h à 22h, c’est « fluo pool party » à l’espace aquatique La Bulle de Saint Quentin avec Dj NZO !

Tarif : 7€.

NB : L’espace aquatique fermera exceptionnellement à 17h30.

ON OUBLIE PAS SON MAILLOT DE BAIN !! +33 3 23 65 45 35 https://labullesaintquentin.fr/ Vendredi 8 juillet de 18h à 22h, c’est « fluo pool party » à l’espace aquatique La Bulle de Saint Quentin avec Dj NZO !

Tarif : 7€.

NB : L’espace aquatique fermera exceptionnellement à 17h30.

ON OUBLIE PAS SON MAILLOT DE BAIN !! La Bulle

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse 6, rue Lamartine Saint-Quentin Aisne Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin Departement Aisne

Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/

Fluo Pool Party à La Bulle Saint-Quentin 2022-07-08 was last modified: by Fluo Pool Party à La Bulle Saint-Quentin Saint-Quentin 8 juillet 2022 6, rue Lamartine Saint-Quentin Aisne

Saint-Quentin Aisne