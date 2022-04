FLUIDE(S) EN TOUT GENRE(S) la Cave aux Poètes, 6 mai 2022, Roubaix.

FLUIDE(S) EN TOUT GENRE(S)

la Cave aux Poètes, le vendredi 6 mai à 20:00

**FLUIDE(S) EN TOUT GENRE(S)** —————————— ### CARTE BLANCHE À L’ARTISTE ASSOCIÉ.E DE LA CAVE : LAW C’est avec une joie non dissimulée, que **Law**, artiste associé.e, vous propose cette première soirée « Fluide(s) en toute genre(s) ». Law a choisi scrupuleusement une line up queer et hot pour rendre la cave plus humide que jamais. Vous serez invité.e.s à découvrir la performance puissante, poétique et engagée et Joëlle Sambi et Sarah Machine, vous danserez sur un dj set de Rokia Bamba : du hip hop groovy et onctueux, des rythmes africains, de la house et de la techno. Vous enchainerez avec l’artiste Jardin qui proposera un Mix&vocals. Une formule qui lui est propre, mêlant compositions personnelles, références, influences, voix distordues ou évanescentes . Un mélange instantané, une contemplation de l’effondrement du monde, des corps et des mots. Puis vous rencontrerez la djette Mica Meltoe : Neoperreo, hip-hop, global bass, club XP and more, Le son qu’elle nous proposera est le reflet chaud bouillant de ce qui se danse, sous ses pieds et dans son coeur, à voile et à vapeur. Et enfin vous pourrez vous animer sur le LiveSet organique et performatif de techno Queer de Soul of Bear. Un vrai bonheur. Durant la soirée, Law vous partagera quelques chansons de son concert spectacle de rap érotique en construction : Liquides Lyriques. ### LINE UP **LAW** **JARDIN** **MÏCA MELTOE** **SARA MACHINE** **JOËLLE SAMBI** **ROKIA BAMBA** **SOUL OF BEAR**

TARIFS : 12€ / 10€ / 8€

◣ Carte blanche à LAW, artiste associé.e de la Cave aux Poètes !

la Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T20:00:00 2022-05-06T06:00:00