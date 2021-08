Flox et Mawimbi à Relache Square Dom Bedos, 27 août 2021, Bordeaux.

Vendredi 27 août / Square Dom Bedos / 19h Gratuit Contrôle du Pass Sanitaire Allez Les Filles et Relache présentent FLOX / Mawimbi 2. FLOX (Fr) – Reggae Dub Depuis des années, le franco- anglais installé à Paris FLOX, sème ses graines de NU REGGAE sur toutes les scènes de France et cultive un nouveau genre entre le roots et l’électro. Influencé par la culture jamaïcaine, de LKJ à The Police en passant par la modernité de Fat Freddy’s Drop. Son dernier single « Coming Out » sorti chez Underdog Records en avril 2020 [https://www.facebook.com/floxnureggae](https://www.facebook.com/floxnureggae) 1. Mawimbi (Fr) – Dj Set afro inspiration Collectif de DJs et maison de disques Mawimbi crée depuis 2013 des passerelles entre un héritage musical issu de l’espace de l’Atlantique noire (Afrique, Antilles, Amérique du Sud) et des sonorités électroniques contemporaines. [https://www.facebook.com/wearemawimbi](https://www.facebook.com/wearemawimbi) ET TOUJOURS Pour adhérer à l’association Allez Les Filles et/ou soutenir le festival Relache à vous proposer de nouvelles aventures auditives et visuelles… : Adhésions : [https://bit.ly/2sUGjie](https://bit.ly/2sUGjie) Dons : [https://bit.ly/2Lod3Yi](https://bit.ly/2Lod3Yi) Ainsi que la boutique Allez Les Filles, si on vous manque beaucoup trop…sur le site de FEUZZZ ! [https://www.feuzzz.com/65-boutique-allez-les-filles](https://www.feuzzz.com/65-boutique-allez-les-filles) Buvettes et restauration et food trucks sur place @Supercoop accompagne Allez les filles dans la restauration sur place durant toutes les dates (sans)Relache 2021. @supercooobdx c’est quoi ? C’est le supermarché qui change tout ! Participatif et coopératif, son fonctionnement unique fait profiter de tarifs moins chers à ses adhérents. Venez visiter leur stand à côté du merchandising Allez les filles ! [https://supercoop.fr/](https://supercoop.fr/)

Gratuit

Première soirée de clôture

Square Dom Bedos rue Jacques d’Welles 33000 Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T19:00:00 2021-08-27T23:59:00