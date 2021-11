Gif-sur-Yvette FabLab Digiscope Essonne, Gif-sur-Yvette FlowIO by Ali Shtarbanov : Open Source Hardware for Soft Robotics FabLab Digiscope Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette

FlowIO by Ali Shtarbanov : Open Source Hardware for Soft Robotics FabLab Digiscope, 30 novembre 2021, Gif-sur-Yvette. FlowIO by Ali Shtarbanov : Open Source Hardware for Soft Robotics

FabLab Digiscope, le mardi 30 novembre à 15:00

[FlowIO](https://www.softrobotics.io/) est un système pneumatique Open Source Hardware pour la « Soft Robotic » (robotique molle) by Ali Shtarbanov. [Ali Shtarbanov](https://www.media.mit.edu/people/alims/overview/) – est fondateur de la platform ouvert/en ligne Soft Robotics Tool Kit -, il nous presentra ses travaux de recherche et son plan de dissemination de son nouveau projet : FlowIO. Les Participants.tes pourront ensuite discuter de leurs projets et des opportunités d’utiliser FlowIO pour leurs projets d’Interaction Homme-Machine avec Ali et l’equipe de Fablab UPSaclay.

Libre, Inscriptions Obligatoires

Présentation et démonstration du dispositif Open-Source-Hardware de « soft-robotique » FlowIO par son créateur Ali Shtarbanov FabLab Digiscope 660 Rue Noetzlin, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T15:00:00 2021-11-30T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Gif-sur-Yvette Autres Lieu FabLab Digiscope Adresse 660 Rue Noetzlin, 91190 Gif-sur-Yvette Ville Gif-sur-Yvette lieuville FabLab Digiscope Gif-sur-Yvette