Flower Power au Clos Troteligotte

2022-07-08 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-08 21:00:00 21:00:00 35 EUR 35 THEME : LES VINS D’ÉTÉ Apprenez à identifier les arômes floraux et délicats de vins de toute la France ! – 19h à 21h au K-Où (caveau de dégustation) – A l’issue de la dégustation : planche à partager + vin au verre/bouteille – Soirée animée par un œnologue. Sur réservation deux jours avant ; par mail uniquement : pauline@clostroteligotte.fr 5 personnes minimum ; possibilité d’annulation si faible nombre de participants 35€/personne D’autres soirées oeno sont prévues dans l’année, restez à l’écoute ! C’est le grand retour des soirées œnologiques au Clos Troteligotte ! contact@clostroteligotte.fr +33 6 74 81 91 26 THEME : LES VINS D’ÉTÉ Apprenez à identifier les arômes floraux et délicats de vins de toute la France ! – 19h à 21h au K-Où (caveau de dégustation) – A l’issue de la dégustation : planche à partager + vin au verre/bouteille – Soirée animée par un œnologue. Sur réservation deux jours avant ; par mail uniquement : pauline@clostroteligotte.fr 5 personnes minimum ; possibilité d’annulation si faible nombre de participants 35€/personne D’autres soirées oeno sont prévues dans l’année, restez à l’écoute ! flowerpower dernière mise à jour : 2022-04-26 par

