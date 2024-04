Flower Power 60’s 70’s 80’s Happy Dock Le Havre, vendredi 26 avril 2024.

Flower Power 60’s 70’s 80’s Happy Dock Le Havre Seine-Maritime

La Flower Power, c’est quoi ? Une soirée à l’ambiance chaleureuse, décontractée, coole et relax. Montrez-nous votre côté Hippy, avec vos lunettes en cœur , vos patdef, et vos fleurs dans les cheveux.

DJ Davidson vous prépare une sélection du tonnerre digne des meilleures soirées Flower Power d’Ibiza.

Des musiques des années 60 au début des années 90… Beatles, Rolling Stones, Polnareff, Bob Dylan, Fugain, ZZ Top, Joe Cocker, James Brown…

Restauration possible sur place.

Peace & Love

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 18:00:00

fin : 2024-04-26

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

L’événement Flower Power 60’s 70’s 80’s Le Havre a été mis à jour le 2024-04-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie