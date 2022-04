Flower Beer’s Day Fronsac Fronsac Catégories d’évènement: Fronsac

Gironde

Flower Beer’s Day Fronsac, 5 mai 2022, Fronsac. Flower Beer’s Day Le Bassin du Tertre 19 chemin de Richelieu Fronsac

2022-05-05 17:00:00 – 2022-05-05 23:00:00 Le Bassin du Tertre 19 chemin de Richelieu

Fronsac Gironde Fronsac EUR Une sortie conviviale estivale pour lancer la bière d’été, un concert dans le jardin du bassin du tertre, ça vous dit ? soirée privative vous pouvez venir avec vos amies (is).

Concert avec The Downtown Hounds.

Entrée gratuite limitée sur réservation au 06 99 72 65 48 Une sortie conviviale estivale pour lancer la bière d’été, un concert dans le jardin du bassin du tertre, ça vous dit ? soirée privative vous pouvez venir avec vos amies (is).

Concert avec The Downtown Hounds.

Entrée gratuite limitée sur réservation au 06 99 72 65 48 +33 6 99 72 65 48 Une sortie conviviale estivale pour lancer la bière d’été, un concert dans le jardin du bassin du tertre, ça vous dit ? soirée privative vous pouvez venir avec vos amies (is).

Concert avec The Downtown Hounds.

Entrée gratuite limitée sur réservation au 06 99 72 65 48 Senecat

Le Bassin du Tertre 19 chemin de Richelieu Fronsac

dernière mise à jour : 2022-04-20 par OT du Fronsadais

Détails Catégories d’évènement: Fronsac, Gironde Autres Lieu Fronsac Adresse Le Bassin du Tertre 19 chemin de Richelieu Ville Fronsac lieuville Le Bassin du Tertre 19 chemin de Richelieu Fronsac Departement Gironde

Fronsac Fronsac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fronsac/

Flower Beer’s Day Fronsac 2022-05-05 was last modified: by Flower Beer’s Day Fronsac Fronsac 5 mai 2022 Fronsac Gironde

Fronsac Gironde