Flow3 Le Baiser Salé Paris, 18 janvier 2024, Paris.

Le jeudi 18 janvier 2024

de 19h00 à 20h30

.Tout public. payant Tarif sur place : 25 EUR

Tarif web : 20 EUR

Un voyage auditif entre jazz contemporain, ballades oniriques, grooves…

Vincent Jourde sax soprano, Joffrey Drahonnet guitares, Pierre Marcault percus

FLOW3 propose un jazz contemporain coloré, mêlant ballades oniriques et grooves hypnotiques, dans un style « world jazz » assumé. Les compositions originales font la part belle aux mélodies, avec des thèmes somptueux qui donnent vie à de brillantes improvisations. La sonorité boisée et le phrasé subtil de Vincent Jourde, le toucher délicat et tranchant de Joffrey Drahonnet, la magie envoûtante des percussions de Pierre Marcault, révèlent des liens solides entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique. Bon voyage !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/flow3-vincent-jourde-joffrey-drahonnet-pierre-marcault-19h00

FLOW3