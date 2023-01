Blackboard Jungle & Iration Steppas FLOW, 12 mai 2023, Lille.

Blackboard Jungle & Iration Steppas 12 et 13 mai FLOW

15€

Ring the Alarm #2 : Week-end dédié aux sonorités Jamaïquaines

FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille-Moulins Lille 59034 Nord Hauts-de-France

FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines

L’année dernière, vous aviez été nombreu.se.s à vous enflammer au son de O.B.F. On retente l’expérience Sound System cette année et on voit large : place au plus grand sound system d’Europe pour l’occasion !

En ouverture de week end, conférence et masterclass. Stay Tuned.

Ring the Alarm #2

Retour des soirées Sound System à Lille au Flow avec un line up exceptionnel !

Blackboard jungle Sound system et Iration Steppas débarquent à Lille le vendredi 12 mai !

Blackboard Jungle Sound system pour la première fois à lille ? sonorisera la soirée avec son propre sound system, une des plus grosses sonos dans le monde et surtout de très haute qualité !

Mark (Iration Steppas) offre une expérience que vous ne voudrez pas manquer.

Illustration: omarosodub

Prévente 15 euros ! Places limitées !!!



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T20:00:00+02:00

2023-05-13T02:00:00+02:00

