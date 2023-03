Alors on dit quoi ? Avec Bruce Almighty FLOW, 6 avril 2023, Lille.

Alors on dit quoi ? Avec Bruce Almighty Jeudi 6 avril, 18h30 FLOW Rencontre gratuite / Masterclass 8/12€

Le principe est simple : un danseur ou une danseuse, reconnu.e dans sa discipline, rencontre de manière informelle des pratiquant.e.s débutant.e.s ou confirmé.e.s, puis donne un workshop.

18h30 – 19h30 : Rencontre (Gratuite)

19h30 – 21h30 : masterclass (8/12€)

Bruce Almighty :

Red bull bc one world final finalist and battle of the year winner, Unbreakable international winner, two times Raw Circle winner and more ;

One of the most creative breaker characters in the world;

Representing Portugal Momentum crew;

FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille 59034 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 032062145952 http://flow-lille.fr FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T18:30:00+02:00 – 2023-04-06T21:30:00+02:00

2023-04-06T18:30:00+02:00 – 2023-04-06T21:30:00+02:00

DR