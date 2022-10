Concert : B.B. Jacques au Flow FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

Concert : B.B. Jacques au Flow Samedi 25 février 2023, 20h00 FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille 59034 Nord

032062145952 http://flow-lille.fr FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Artiste habité, inconventionnel et hyperproductif, B.B. Jacques est la révélation rap de 2022. Une année qui l’a vu exploser grâce à l’album

Poésie d’une Pulsion et à son passage sur Netflix. Pour fêter

cette montée éclair, le rappeur parisien fêtera le 3 mars 2023 son nouveau statut, avec sa première grande date dans la capitale, à la Cigale et en tournée dans toute la France → Informations groupes & PMR :

A GAUCHE DE LA LUNE

03 28 04 04 53 – reservation@tickandyou.com

→ LE FLOW, LILLE :

1 Rue de Fontenoy, 59000 LILLE

