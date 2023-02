Alors on dit quoi ? Avec Mariana Benenge FLOW Lille Catégories d’Évènement: Lille

Alors on dit quoi ? Avec Mariana Benenge FLOW, 23 février 2023, Lille. Alors on dit quoi ? Avec Mariana Benenge Jeudi 23 février, 18h30 FLOW

rencontre gratuite / workshop 8-12€

en partenariat avec Vogue in Lille FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille-Moulins Lille 59034 Nord Hauts-de-France

032062145952 http://flow-lille.fr FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Reine du Waaking, chorégraphe et designer, Mariana Benenge est un électron libre de la communauté queer parisienne. Quand elle ne danse pas sur la scène de l’Opéra Bastille, la jeune femme partage sur les réseaux sociaux les créations funky et colorées de sa marque de vêtements tantine de Paris. ALORS ON DIT QUOI ? – UNE RENCONTRE ET UN WORSKOP AU FLOW Débutant.e.s ou confirmé.e.s, venez échanger, posés dans le hall du FLOW avec l’artiste, en savoir plus sur sa danse, son parcours, ses expériences… Le temps d’échange est suivi d’un workshop pour les niveaux les plus avancés !

18h : Rencontre (entrée libre)

20h30 : Master class break (12 € tarif plein / 8 € tarif réduit)

2023-02-23T18:30:00+01:00

2023-02-23T21:30:00+01:00 DR

