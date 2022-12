Qualifications Nord – Battle Of The Year 2023 FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Qualifications Nord – Battle Of The Year 2023 FLOW, 12 février 2023, Lille. Qualifications Nord – Battle Of The Year 2023 Dimanche 12 février 2023, 15h00 FLOW

Entrée libre – Garuit

Dans le cadre du festival Hip Open Dance FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille-Moulins Lille 59034 Nord Hauts-de-France

032062145952 http://flow-lille.fr FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Breaking news : Les qualifications pour la région Nord de Battle Of The Year, se déroulent au Flow cette année. Les sélectionné.e.s auront l’honneur de participer à la finale nationale 1VS1 : le dernier évènement du festival à ne surtout pas manquer !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-12T15:00:00+01:00

2023-02-12T19:00:00+01:00 Keinoudji Gongolo

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu FLOW Adresse 1 rue de fontenoy, lille Lille-Moulins Ville Lille lieuville FLOW Lille Departement Nord

FLOW Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Qualifications Nord – Battle Of The Year 2023 FLOW 2023-02-12 was last modified: by Qualifications Nord – Battle Of The Year 2023 FLOW FLOW 12 février 2023 Flow Lille lille

Lille Nord