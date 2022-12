Workshop spécial BOTY avec Neil Vagabond + Rencontre FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Workshop spécial BOTY avec Neil Vagabond + Rencontre FLOW, 11 février 2023, Lille. Workshop spécial BOTY avec Neil Vagabond + Rencontre Samedi 11 février 2023, 16h00 FLOW

Workshop sur inscription – Rencontre gratuite

Dans le cadre du festival Hip Open Dance FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille-Moulins Lille 59034 Nord Hauts-de-France

032062145952 http://flow-lille.fr FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Dans le cadre du festival Hip Open Dance, retrouvez dès 16h Neil du Vagabond Crew pour un workshop spécial Battle Of The Year suivi d’une rencontre à partir de 18H. Niveau avancé, workshop sur inscription uniquement et rencontre gratuite en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T16:00:00+01:00

2023-02-11T18:30:00+01:00 Keinoudji Gongolo

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu FLOW Adresse 1 rue de fontenoy, lille Lille-Moulins Ville Lille lieuville FLOW Lille Departement Nord

FLOW Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Workshop spécial BOTY avec Neil Vagabond + Rencontre FLOW 2023-02-11 was last modified: by Workshop spécial BOTY avec Neil Vagabond + Rencontre FLOW FLOW 11 février 2023 Flow Lille lille

Lille Nord