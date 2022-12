DJ set Jazz Groove avec bboy Pac Pac FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

DJ set Jazz Groove avec bboy Pac Pac FLOW, 9 février 2023, Lille. DJ set Jazz Groove avec bboy Pac Pac Jeudi 9 février 2023, 19h00 FLOW

Gratuit – Entrée libre

DJ set Jazz Groove avec bboy Pac Pac FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille-Moulins Lille 59034 Nord Hauts-de-France

032062145952 http://flow-lille.fr FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines En plus d’être l’un des meilleurs bboys français, Pac Pac est aussi DJ. Alors qu’il présente une étape de sa création « Break the rave » lors des Chantiers en cours la même journée, il sera présent derrière les platines quelques heures après pour une soirée Jazz Groove.

2023-02-09T19:00:00+01:00

2023-02-09T22:00:00+01:00 Keinoudji Gongolo

