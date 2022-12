Alors on dit quoi ? Rencontre + Masterclass avec Régis Truchy FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

Alors on dit quoi ? Rencontre + Masterclass avec Régis Truchy Jeudi 9 février 2023, 18h00 FLOW

Rencontre gratuite sur réservation – Masterclass 8€ / 12€ sur réservation par mail à flow@mairie-lille.fr

Rencontre et masterclass avec Régis Truchy, dans le cadre du Festival Hip Open Dance FLOW 1 rue de fontenoy, lille

032062145952 http://flow-lille.fr FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Si le festival met à l’honneur les jeunes chorégraphes de demain, il sait aussi s’entourer et rendre ce qu’il doit aux pionnier.ère.s de la danse hip-hop.

Alors on dit quoi ? On reprend notre formule habituelle : une rencontre intimiste, gratuite et en accès libre, au cours de laquelle on échange avec le danseur, sur son parcours, ses expériences et son actualité. On enchaîne ensuite avec une masterclass pour niveaux avancés, 8€ /tarif réduit et 12€ tarif plein, le temps de se frotter à la discipline maîtresse de l’artiste.

2023-02-09T18:00:00+01:00

Crédit photo : Pascalito

