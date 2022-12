Chantiers en cours + avant-première de Urja FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

Chantiers en cours + avant-première de Urja FLOW, 9 février 2023, Lille. Chantiers en cours + avant-première de Urja Jeudi 9 février 2023, 16h00 FLOW

Gratuit – réservation conseillée

étapes de travail chorégraphique FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille-Moulins Lille 59034 Nord Hauts-de-France

032062145952 http://flow-lille.fr FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Chaque année, le festival défend la création de demain avec un regard particulier aux actions des deux côtés de la frontière : des artistes s’y confrontent à vos regards, à ceux des pros comme des curieu.se.s pour une étape de leur travail. Cette année, on pousse la démarche le temps d’une soirée avec une présentation de trois chantiers en cours, repérés chez nos partenaires, suivi d’une avant-première. L’occasion de découvrir et surtout d’échanger. Santiago Codon Gras D-Dal

« Dinosaure » soutenu par Garde Robe & Lauréat Trax

Cecef & Sofiane Felouki

« Instinct » Roubaix Zoo !

Pac Pac

« Break the Rave » soutenu par le CCNRB Urja – Tremplin Wip (Bruxelles) par Sandra Sadhardheen

(25 min)

18 h Avant première

Au commencement, il y a un croisement : celui des danses Hip-hop, des danses indiennes et de la danse contemporaine. De leur métissage naît la recherche du divin et de l’urbain pour un parcours initiatique ou la force nourrit l’être.

