Training break avec Pac Pac FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Training break avec Pac Pac FLOW, 8 février 2023, Lille. Training break avec Pac Pac Mercredi 8 février 2023, 18h30 FLOW

Gratuit – Dans la limite des places disponibles

Training break avec bboy Pac Pac FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille-Moulins Lille 59034 Nord Hauts-de-France

032062145952 http://flow-lille.fr FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Comme d’habitude, le mercredi c’est break au Flow. A l’occasion du festival Hip Open Dance, viens t’entraîner avec l’un des meilleurs bboys français, gagnant du Red Bull BC One Cypher France 2021, bboy Pac Pac ! On le retrouve le lendemain pour un DJ set jazz & groove.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-08T18:30:00+01:00

2023-02-08T21:00:00+01:00 Crédit photo : @littleshao

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu FLOW Adresse 1 rue de fontenoy, lille Lille-Moulins Ville Lille lieuville FLOW Lille Departement Nord

FLOW Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Training break avec Pac Pac FLOW 2023-02-08 was last modified: by Training break avec Pac Pac FLOW FLOW 8 février 2023 Flow Lille lille

Lille Nord