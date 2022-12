Initiation Poétique du geste FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Initiation Poétique du geste FLOW, 8 février 2023, Lille. Initiation Poétique du geste Mercredi 8 février 2023, 14h30 FLOW

gratuit

avec Mousstik FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille-Moulins Lille 59034 Nord Hauts-de-France

032062145952 http://flow-lille.fr FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines A travers sa carrière de danseur, Mousstik développe un propre langage corporel qu’il peaufine au cours des années et présente dans le cadre de son show « poétique du geste ».

au lendemain de la représentation, un temps d’initiation spécial ados pour découvrir, tester et échanger !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-08T14:30:00+01:00

2023-02-08T16:00:00+01:00 DR

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu FLOW Adresse 1 rue de fontenoy, lille Lille-Moulins Ville Lille lieuville FLOW Lille Departement Nord

FLOW Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Initiation Poétique du geste FLOW 2023-02-08 was last modified: by Initiation Poétique du geste FLOW FLOW 8 février 2023 Flow Lille lille

Lille Nord