Au dessus des nuages + Poétique du geste | compagnie Brainstorm – Mousstik Mardi 7 février 2023, 20h00 FLOW

10/6€ – billetterie à venir

spectacles chorégraphiques et shows

Au dessus des nuages | compagnie Brainstorm

La danse a toujours fait partie intégrante de ma vie, en commençant par reproduire les chorégraphies de Michael Jackson, sans m’en rendre compte un côté perfectionniste s’est développé chez moi, j’ai affuté mon oeil et ainsi mon analyse du mouvement, la faculté à comprendre les enchaînements, les

assimiler et les reproduire, m’ont permis de construire des bases solides qui me servent encore à l’heure d’aujourd’hui.. La magie est arrivée sur mon chemin à l’âge de 13 ans, j’ai été fasciné par l’illusion, le travail de prestidigitation a naturellement influencé ma danse ainsi que mon vocabulaire technique. J’aime surprendre le public, créer le doute, l’incompréhension, la réflexion.

Show : Poétique du geste | Mousstik

Imaginées par Mousstik, « Poétique du geste » est une série de chorégraphies à la fois graphique et poétique mêlant danse et manipulation d’objet.

La finesse et la précision de chaque mouvement révèlent au spectateur une succession de formes, d’images et d’illusions d’optique.

Dans ce jeu d’animation entre la gestuelle singulière de Mouss’tik et l’objet, la poésie s’invite.

Des histoires naissent, et la magie opère.



