CONF : « Moi aussi, j'ai eu cette cassette ! » Les Trésors des archives de la danse hip-hop du Nord. FLOW, 7 février 2023, Lille.

Talk sur l'archivage de la danse hip-hop du Nord

Quoi de mieux que cette photo d’Homard Payette pour illustrer le sujet de cette conférence ?

Retour à une époque où les danseur.se.s apprenaient leurs mouvements en visionnant des dizaines de cassettes venues des États-Unis. Cette conférence animé par l’archiviste Bboy Knowledge propose un voyage à travers le temps au coeur des différentes époques qui ont marqué l’histoire du hip-hop du Nord. Affiches de battles et vidéos des danseur.se.s emblématiques : les archives qui vont y être dévoilés constituent un véritable héritage !

2023-02-07T18:00:00+01:00

2023-02-07T19:30:00+01:00

