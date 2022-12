Blind + show de Nordside Krump FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

Blind + show de Nordside Krump Vendredi 3 février 2023, 20h00 FLOW

10/6€ – Billetterie à venir

FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille 59034 Nord

FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Blind :

Dans un monde où nous pensons être libres, où tout semble normal et où tout geste devient éphémère, sommes-nous libres de penser par nous-mêmes ?

Blind désigne l’aveuglement conscient ou inconscient des populations nourri par un système générateur de désirs inatteignables, passant par les réseaux sociaux et autres médias.

Ici, le point clé est l’expression de l’aveuglement. La gestuelle créée pour cette pièce est le fruit d’improvisations des danseurs avec cette contrainte. Il s’agit d’afficher l’absence de choix que nous subissons en tant qu’individus.

