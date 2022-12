DJ set House et Afro de Nutrient FLOW, 1 février 2023, Lille.

DJ set House et Afro de Nutrient Mercredi 1 février 2023, 21h00 FLOW

Gratuit et en accès libre

Ambiance house et Afrohouse

FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille-Moulins Lille 59034 Nord Hauts-de-France

032062145952 http://flow-lille.fr FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines

DJ set ambiance de Nutrient après le co-plateau « Vyznam » et « Chrysalide » mêlant House et Afro et clôturant la soirée.

Le festival Hip Open Dance est un temps festif. Chaque temps de spetacle est l’occasion de passer la soirée ensemble et on le cultive : on vous invite à mener la danse et partager avec des DJ qui comme nous, kiffent vous ambiancer.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T21:00:00+01:00

2023-02-01T23:00:00+01:00