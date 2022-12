Vyznam + Chrysalide | Michaela Piklova – Sacha Vangrevelynghe & Roots Kreatur FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

Vyznam + Chrysalide | Michaela Piklova – Sacha Vangrevelynghe & Roots Kreatur FLOW, 1 février 2023, Lille. Vyznam + Chrysalide | Michaela Piklova – Sacha Vangrevelynghe & Roots Kreatur Mercredi 1 février 2023, 20h00 FLOW

spectacles chorégraphiques FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille 59034 Nord

032062145952 http://flow-lille.fr FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Vyznam | Michaela Piklova

Sous la forme d’un solo, je propose une création singulière qui se veut être « une traduction dansée ». Incarnant le personnage d’une traductrice dynamique, je plonge le spectateur dans un univers où s’entremêle danse et voix issues de multiples langages. Ainsi, le corps produit une infinité d’images concrètes, abstraites, étranges ou poétiques. Le public suit « un parcours de voix » aux sonorités slovaques, françaises, anglaises… accompagnées de styles de danse puissants comme le Hip-Hop, la House, l’Afrohouse, l’Amapiano, le Krump ou le Voguing. Chrysalide | Sacha Vangrevelynghe et Roots Kreatur

Il était une fois, deux frères.

L’année dernière, Sacha & Roots Kreatur présentaient leur création à deux corps, entre Hang Drum & breakdance. Un moment de poétique partagée, entre mouvement et son.

Cette année, la pièce est présentée pour sa première dans sa globalité !

