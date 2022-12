Initiation Popping FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

Initiation Popping Mercredi 1 février 2023, 14h30 FLOW

Gratuit

avec Sofiane Chalal – Compagnie Chaabane FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille-Moulins Lille 59034 Nord Hauts-de-France

032062145952 http://flow-lille.fr FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Initiation Popping aux côtés de Sofiane Chalal, danseur et chorégraphe de la compagnie Chaabane.

Un temps de découverte spécialement dédié aux ados pour pratiquer autour de la création « Ma Part d’Ombre », qui sera montrée le lendemain à la maison Folie Wazemmes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T14:30:00+01:00

2023-02-01T16:00:00+01:00 Marie Damien

