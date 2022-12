DJ Set d’Adam Carpels FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

DJ Set d’Adam Carpels FLOW, 28 janvier 2023, Lille. DJ Set d’Adam Carpels Samedi 28 janvier 2023, 21h00 FLOW

1 rue de fontenoy, lille Lille-Moulins Lille 59034 Nord Hauts-de-France

032062145952 http://flow-lille.fr FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines A l’issue de la première de Formlessness, porté par la chorégraphe Solen Athanassopoulos, on vous propose de prolonger la soirée aux côtés d’Adam Carpels.

S’il bourlingue à travers la France avec une multitudes de projets, le producteur et Dj lillois n’en oublie pas le Nord et c’est avec un plaisir renouvelé que nous l’accueillons pour une nouvelle session au Flow, tout en ambiances électroniques.

Vous n’avez pas suivi le spectacle ? les portes vous sont ouvertes !

