1ere de Formlessness

Nord

Samedi 28 janvier 2023, 20h00

10/6€ – billetterie à venir

FLOW 1 rue de fontenoy, lille

FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines

En tant que jeune danseuse de la nouvelle génération HipHop, tout me paraît transformé : notre manière de nous comporter, nos influences et notre manière d’apprendre la danse. Le développement de nos pratiques se fait en parallèle avec celui de la technologie, et les réseaux sociaux envahissent notre manière d’évoluer. Nous sommes partagé·es entre plusieurs dimensions, physique et virtuelle.

Comment les réseaux sociaux influencent notre rapport au mouvement, à la danse, à la Culture, notre rapport à l’autre et à notre solitude ? C’est l’idée sur laquelle se base ce solo. L’envie d’explorer toutes ces questions à travers mon corps. Faire l’expérience d’un individu détaché de tous ces liens. » En liant le freestyle aux arts numériques, le costume à la scénographie, la musique aux images, Solen Athanassopoulos chemine dans FormLessNess à travers différents états de corps. Elle donne vie aux liens qui l’attachent au monde extérieur pour mieux s’en défaire : de la forme à l’informe, elle mue progressivement vers une danse tournée vers l’intérieur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T20:00:00+01:00

2023-01-28T22:00:00+01:00 DR

