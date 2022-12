Workshop Ndombolo FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

Workshop Ndombolo FLOW, 28 janvier 2023, Lille. Workshop Ndombolo Samedi 28 janvier 2023, 16h00 FLOW

8/12€

avec Mère Malewa (Waka Waka Dance Academy) FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille-Moulins Lille 59034 Nord Hauts-de-France

032062145952 http://flow-lille.fr FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Dans le cadre d’un week-end pas de côté dédié aux Danses Afro, en partenariat avec la Waka Waka Dance Academy, on propose aux niveaux avancés de se perfectionner en Ndombolo aux côtés de Mère Malewa.

La WAKA WAKA DANCE ACADEMY c’est:

Créée par Jeannine Fischer en 2017, la Waka Waka Dance Academy est la 1ère école de danses urbaines de matrice africaine (AFRIQUE – CARAÏBES – BRÉSIL – USA) dans les Hauts-de-France.

