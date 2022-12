Initiation Afrobeats FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

Initiation Afrobeats FLOW, 28 janvier 2023, Lille. Initiation Afrobeats Samedi 28 janvier 2023, 14h00 FLOW

avec Jeannine Fischer (Waka Waka Dance Academy) FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille-Moulins Lille 59034 Nord Hauts-de-France

032062145952 http://flow-lille.fr FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Dans le cadre d’un week-end pas de côté dédié aux Danses Afro, en partenariat avec la Waka Waka Dance Academy, on vous invite à vous initier à l’Afro Beats aux côtés de Jeannine Fischer, fondatrice et directrice de l’école.

La WAKA WAKA DANCE ACADEMY c’est:

Créée par Jeannine Fischer en 2017, la Waka Waka Dance Academy est la 1ère école de danses urbaines de matrice africaine (AFRIQUE – CARAÏBES – BRÉSIL – USA) dans les Hauts-de-France.

