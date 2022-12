Training Krump avec Dexter FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Training Krump avec Dexter FLOW, 27 janvier 2023, Lille. Training Krump avec Dexter Vendredi 27 janvier 2023, 18h30 FLOW

Gratuit – Accès libre

training de pratique libre encadré en Krump FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille-Moulins Lille 59034 Nord Hauts-de-France

032062145952 http://flow-lille.fr FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Comme chaque vendredi au Flow, c’est training Krump ! Pour célebrer le festival, on convie Dexter à venir s’entrainer à vos côtés.

Dexter :

Originaire du Libéria, DEXTER s’exile très jeune dans de nombreux pays africains suite aux conflits politiques affectant le continent. Son vécu lui permet de développer une gestuelle particulière, s’inspirant du concept d’animalité, de spiritualité et de diverses danses africaines. Il remporte de nombreuses compétitions et devient rapidement une référence dans la scène Hip Hop au Sénégal. Après plusieurs années d’expérience acquises dans son parcours professionnel au Sénégal et en France, il s’installe finalement sur Paris pour poursuivre sa carrière dans différentes compagnies comme Le théâtre du corps Pietragalla Derouault, La compagnie DrickxKonzi et la compagnie Art-Track. Aujourd’hui figure de référence dans la danse krump, il remporte notamment le International Illest Battle en 2022.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T18:30:00+01:00

2023-01-27T21:30:00+01:00 DR

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu FLOW Adresse 1 rue de fontenoy, lille Lille-Moulins Ville Lille lieuville FLOW Lille Departement Nord

FLOW Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Training Krump avec Dexter FLOW 2023-01-27 was last modified: by Training Krump avec Dexter FLOW FLOW 27 janvier 2023 Flow Lille lille

Lille Nord