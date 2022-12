Vernissage de l’installation de Keinoudji Gongolo FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Vernissage de l’installation de Keinoudji Gongolo FLOW, 26 janvier 2023, Lille. Vernissage de l’installation de Keinoudji Gongolo Jeudi 26 janvier 2023, 20h00 FLOW

Gratuit – Accès libre

et DJ set de Dleek FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille-Moulins Lille 59034 Nord Hauts-de-France

032062145952 http://flow-lille.fr FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines INSTALLATION EN ROOFTOP OBSCUR

Tout pour le mouvement, ne rien fermer. Une install’ conçue de fragments recomposés en lien avec le lieu, comme un cheminement entre des rencontres (des danseurs, danseuses, des manières

de se mouvoir qui ont attrapé son regard) et des morceaux spécialement assemblés pour vous.

Ce mouvement se retrouve partout, dans les corporalités mises en avant comme dans l’installation elle-même ; tentaculaire, presque, puisqu’elle se prolonge dans le hall du Flow via les écrans des Neocore ou plus loin, à la maison Folie Wazemmes en collaboration inédite avec les Supa. L’installation est par ailleurs visible pendant toute la durée du festival, sur les créneaux d’ouverture du Flow

