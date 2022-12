Liquides lyriques : première + aftershow FLOW, 7 janvier 2023, Lille.

5€ plein – 3€ réduit

SPECTACLE-CONCERT · rap, spoken word, vidéo, performance · tout public à partir de 15 ans

FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille-Moulins Lille 59034 Nord Hauts-de-France

032062145952 http://flow-lille.fr FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines

? La Générale d’Imaginaire vous invite à la première de Liquides lyriques !

Porté par Law, Liquides lyriques est un un spectacle saisissant fait d’odes à l’érotisme rappées, de récits de vie performés et de projections vidéo. Les interprètes racontent des histoires, des parcours, mettent en scène une pluralité et une fluidité d’identités, et intronisent de nouveaux imaginaires érotiques.

? Rejoignez-nous pour la première de ce spectacle qui célèbre ces cris de vie où, quels que soient nos parcours, on s’offre la possibilité de désirer, de retrouver Eros.

✨ Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule :

? On prolonge la soirée avec un aftershow à base de platines enflammées pour danser ensemble et célébrer cette nouvelle création, tant attendue !

Promis on donne bientôt des noms !

Crédit photo : Aurore le Mat