Buzz booster, c'est quoi ? Vendredi 16 décembre, 18h00

Gratuit, accès libre

FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille 59034 Nord

032062145952 http://flow-lille.fr FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Temps d’échange autour de la professionalisation en tant qu’artiste et du dispostif Buzz Booster, du rôle de programmateur avec

– Konga (vainqueur 2022 en région) et Charly, son manager : ils évoqueront l’intérêt de candidater, leur expérience – Malik Moujouil et Sylvain Desplanques, programmateurs au Flow, structure relai du Buzz Booster reviendront en détail sur le dispositif, son histoire, son objectif – Manon Chevalier : programmatrice de la Cave aux Poètes, qui a participé au jury d’écoute en 2022 qui reviendra sur les critères de séléction et les attentes autour du dispositif en tant que programmatrice extérieure. En seconde partie, showcase de Konga.

2022-12-16T18:00:00+01:00

2022-12-16T22:00:00+01:00

