Alors on dit quoi ? spécial Battle Pro FLOW

Nord

Alors on dit quoi ? spécial Battle Pro, 5 décembre 2022, Lille.

rencontre gratuite | Masterclass 8/12€

FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille-Moulins Lille 59034 Nord Hauts-de-France

032062145952 http://flow-lille.fr FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines A peine remis.e.s de l’édition en compagnie de bboy Menno, on poursuit les invitations à l’international pour nos « Alors on dit quoi » : Lundi prochain, on reçoit Bboy Nana (Taiwan) et Bboy Orion -(Japon). Ils seront parmi nous lundi 5 décembre prochain pour une rencontre gratuite 18h30 à 20h, suivie d’une grosse masterclass pour les niveaux avancés de 20h à 21h30 ! Agés de 7 et 11 ans, les deux habitués des baby battles, sont de passage en France à l’occasion de Battle Pro Series, qui se tiendra au Dôme de Paris, samedi 3 décembre 2022.

