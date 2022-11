Connexions Freestyle #1 | Saison 4 FLOW, 4 décembre 2022, Lille.

Dans le cadre du festival Hip Hop Games

FLOW 1 rue de fontenoy, lille

FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines

TRAINING avec Connexion Freestyle

Quoi de mieux que de de vous offrir terrain de jeu hip-hop pour un moment de partage et de rencontre pour clôturer ce festival ?

T’as raté les précédentes sessions d’entrainement ?! Voici le speech :

? ** CONNEXIONS FREESTYLE **

? * Exploitons nos différences pour créer des « connexions » ! *

Etant persuadé que la gourmandise n’est pas toujours un mauvais défaut, les sessions sont ouvertes à TOUT DANSEUR FREESTYLE… oui tout le monde et pourquoi pas toi ⁉️ Car tous les goûts sont permis : différents styles de danse, niveaux d’expérience, parcours, savoir faire, connaissances, objectifs… histoire de se nourrir les uns des autres et de tous toujours repartir le ventre plein !

? * Développer sa créativité « freestyle » par l’interaction entre danseurs ! *

Chaque session est composée d’une suite d’ateliers de travail spécifiques autour de l’improvisation et au service de l’échange et partage. Entrée, plat, dessert… des menus équilibrés certifiés ??? ! ?

Donc si tu as un petit creux et cherches :

– de nouvelles sources d’inspiration pour booster ta créativité

– à échanger verbalement ou en mouvement avec de nouvelles personnes

– plus qu’une session libre mais un terrain de jeux Hip Hop

– ou juste à venir partager quelques bonnes adresses où manger juste après

Prends ton ouverture d’esprit, réserve ta place et rejoins nous à la table réservée « Connexions Freestyle » !!!

————————————————————————

? Programme :

? 14H30 : Accueil

15h00-18h00 : Session d’entrainement encadrée

.

⚠ Arrivée à l’heure correcte EXIGÉE !!!

? GRATUIT mais inscriptions obligatoires via la billetterie en ligne

.

