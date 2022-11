Le Before FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

Le Before FLOW, 2 décembre 2022, Lille. Le Before Vendredi 2 décembre, 20h00 FLOW

Gratuit – sous réserve de places disponibles

Battle exhibition des Hip Hop Games FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille-Moulins Lille 59034 Nord Hauts-de-France

032062145952 http://flow-lille.fr FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines dans le cadre du festival Hip Hop Games, la veille de la grande finale : un temps convivial entre danseurs afin de découvrir les équipes et délégations en avant première.

Attention dû au grand nombre d’invitations, peu de places disponibles, pensez à arriver tôt ! Pour fêter l’arrivée de l’ensemble des équipes lauréates qui participeront à la Finale Internationale du Hip Hop Games – Les Jeux de la Danse Circuit Officiel, nous vous donnons rendez-vous pour un « Before » dans la Grande Salle du Flow. La soirée commencera par un « warm up » mené par DJ Asfalte, puis nous présenterons les délégations des différents pays lauréats, notamment au travers du mouvement lors d’un battle « exhibition » (c’est-à-dire sans compétition). Enfin, chacun pourra rentrer dans la danse accompagnés par le Dj Set de Dj Asfalte !

2022-12-02T20:00:00+01:00

2022-12-02T23:59:00+01:00 DR

