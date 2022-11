Mais ton manager, il fait quoi en vrai ? FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

Mais ton manager, il fait quoi en vrai ? FLOW, 1 décembre 2022, Lille.

Avec Elizabeth Da Costa (Ba Zique) et Raphaël Seys (Manager de Bekar)

032062145952 http://flow-lille.fr FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Les artistes en développement peuvent être propulsés de façon soudaine du côté obscur de la filière sans en connaitre les différents revers. L’environnement pro, ça ne se découvre pas en claquant des doigts. Quels partenaires choisir ? Et quels sont leurs rôles ? Pour cela, il faut analyser les besoins en adéquation avec une stratégie de développement réellement adaptée. Ce talk permet à l’artiste d’y voir clair dans les méandres du secteur, de bien en comprendre les enjeux, et d’en identifier les avantages et les contraintes.

