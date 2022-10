Pan African Music présente : Aunty Rayzor, Phelimuncasi, Shobra el General & PAM Soundsystem FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

Pan African Music présente : Aunty Rayzor, Phelimuncasi, Shobra el General & PAM Soundsystem FLOW, 19 novembre 2022, Lille. Pan African Music présente : Aunty Rayzor, Phelimuncasi, Shobra el General & PAM Soundsystem 19 et 20 novembre FLOW

Accès libre / Entrée gratuite

Accès libre / Entrée gratuite

FLOW
1 rue de fontenoy, lille
Lille-Moulins
Lille 59034 Nord
Hauts-de-France
032062145952
http://flow-lille.fr

032062145952 http://flow-lille.fr FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Le média Pan African Music investit le FLOW pour une soirée au rythme de la musique de club panafricaine ! Du Caire en Egypte à Durban, en Afrique du Sud, en passant par Lagos au Nigeria, plusieurs artistes et DJ se succèderont sur scène pour proposer la musique électronique la plus exaltante et novatrice issue du continent et de ses diasporas. Shobra El General (+ DJ Hamza) – Egypte Le rappeur égyptien est une voix fondatrice du mahragan, style de musique électronique né dans les bidonvilles du Caire. Aunty Rayzor (+DJ) – Nigéria Chanteuse et compositrice hip-hop, elle est considérée comme l’un des talents émergents les plus en vue du Nigéria. Phelimuncasi – Afrique du Sud Ce trio mélange habilement la musique house inspirée du kwaito avec le toyi-toyi (danse de manifestation associée aux chants contestataires anti-apartheid du peuple sud-africain) pour délivrer un message décidément révolutionnaire. DJ sets par le PAM SOUND SYSTEM (Paris – Lille)

2022-11-19T20:00:00+01:00

2022-11-20T02:00:00+01:00

