Bal Lusitano : throes + The Shine, Batida, King Kami & Pedro Da Linha FLOW, 16 novembre 2022, Lille. Bal Lusitano : throes + The Shine, Batida, King Kami & Pedro Da Linha Mercredi 16 novembre, 19h30 FLOW Bal à Fives s’exporte le temps d’une édition hors-les-murs, qui met en lumière les musiques lusophones (langue portugaise) handicap moteur mi FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille-Moulins Lille 59034 Nord Hauts-de-France

032062145952 http://flow-lille.fr FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Le Bal à Fives s’exporte au Flow et qui plus est un mercredi ! Kuduro, clubbing, musiques afro-électro, accents brésiliens ou balkans… Batida, Throes + the Shine, King Kami et Pedro da Linha tissent l’effervescence multiculturelle de la scène musicale portugaise, de près ou de cœur. A l’image des 3 nations lusophones réunies pour une ambiance festive, c’est 6 entités qui unissent leurs forces pour un Bal à Moulins en ouverture du festival des solidarités internationales.

