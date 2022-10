WWCF Academy – Spécial rap FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

La WWCF Academy est un programme d’éducation aux médias à destination des jeunes originaires des quartiers populaires. Pour cette édition : zoom sur les industries créatives. handicap moteur mi FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille-Moulins Lille 59034 Nord Hauts-de-France

032062145952 http://flow-lille.fr FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines La WWCF Academy (@wwcfmedia ) est un programme d’éducation aux média à destination des jeunes originaires des quartiers populaires.

Pour cette édition spéciale , la WWCF Academy souhaite faire découvrir l’écosystème des industries créatives.

Pour ce WWCF Academy – spécial rap, nous accueillons des artistes et professionnels de qualité, le temps d’une semaine, à raison de 3 heures (10h13h) par intervenant.e :

– Dandyguel / @dandyguel – rappeur, artiste voix, spealer : pour un atelier d’écriture rap

– Chahinaz – journaliste, chroniqueuse : pour un atelier « Ecrire son Histoire »

– Alexis Mathieu / @_alexisma – chef de produit video chez Skyrock et manager d’artistes : pour un atelier intitulé » Les tips pour faire exploser sa carrière »

– Lemzo @lemz.o – photographe, vidéaste : pour un atelier « Fais ta cover » ?Ouvert à tous.te.s – Places limitées –

Gratuit / Inscription en message privé auprès de Where We Come FRom – wwcfmedia

Public : + 14 ans

Le Flow

1 rue de Fontenoy

59000 Lille

