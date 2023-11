Casa Louca FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Lille, 24 novembre 2023, Lille.

Casa Louca Vendredi 24 novembre, 20h00 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Gratuit – Sur réservation

[DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES SOLIDARITES INTERNATIONALES]

Le Flow se métamorphose en un vibrant club dédié aux rythmes de l’Afro House en début de soirée, puis à la Batida en fin de soirée.

Vous serez transportés par les DJ sets d’artistes emblématiques passionnés par ces musiques au carrefour des cultures afros et européennes, et par des performances dansées qui rythmeront la soirée, vous plongeant au cœur de l’ambiance des soirées lusophones.

Coté Danse : Kapela, Yoshadinho, Urso, Michaela Piklova (Cie Mi’Vybz)

Coté Musique : DJ Satelite, Kapela, Johnny Bravo et Chiguiro DJs

Organisé par le FLOW, la Radio Chiguiro Records et la Compagnie MI’VYBZ.

[M] Porte de Douai ou Mairie de Lille

[V] Jean-Baptiste Lebas et Rue d’Arras

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 62 14 59 52 http://www.flow-lille.fr http://facebook.com/flowlille [{« type »: « link », « value »: « http://flow.lille.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/casa-louca »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:59:00+01:00

