Hip Hop Games Festival #12 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Lille, 16 novembre 2023, Lille.

Hip Hop Games Festival #12 16 novembre – 3 décembre FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Évènements gratuits avec réservation par mail ou billetterie gratuite en ligne, évènements payants avec réservation par billetterie en ligne

Hip Hop Games – Les Jeux de la Danse est le premier concept qui propose un jeu d’improvisation en danse hip hop mis en scène à travers différentes épreuves créatives.

Improvisations et shows, battle et spectacle, l’évènement est résolument hybride et ne connaît aucune limite. Il joue lui aussi le jeu de l’improvisation, en se découpant et s’assemblant à volonté pour proposer des formats uniques et inédits que vous pourrez (re)découvrir chaque fois.

Hip Hop Games est devenu un état d’esprit et propose un Festival qui le célèbre, fait la part-belle à ses différentes formes, et offre l’opportunité d’en découvrir de nouvelles, tout en gardant sa ligne directrice : le jeu comme prétexte et l’improvisation comme école. Cette année, la programmation s’étale du 16 novembre au 03 décembre 2023 à Lille, Hem, Roubaix, Croix et Maubeuge, avec une date « hors-les-murs » à Paris.

L’échange, la créativité et la spontanéité sont de mises pour offrir aux danseur·se·s hip hop un nouveau terrain de jeu & aux spectateur·ice·s un objet dansant inédit. Mais pas que ! Plus que jamais convaincu de l’importance des aspects participatifs et interactifs, il redistribue les rôles et invite le public à prendre part à la danse.

Pour son édition 2023, le Festival souhaite continuer à briser les frontières. Il n’invite plus seulement le public, il descend de scène et va à sa rencontre. Il se donne ainsi pour mission de raccourcir les distances et de créer et maintenir le lien entre artistes et publics, mais aussi entre les publics eux-mêmes.

C’est pourquoi la programmation se divise en 2 axes : le premier est ouvert à tous les publics sous forme de spectacles et d’ateliers participatifs, majoritairement gratuits ou à prix réduits. Le second est en direction d’un public ciblé dédié aux jeunes, aux scolaires et aux publics éloignés et empêchés, à qui nous allons rendre visite directement dans les lieux qu’i·elles fréquentent : en salles de sport, collèges et EHPAD.

Amplifier le soutien et l’accompagnement d’artistes émergent·e·s peu identifié·e·s ou peu diffusé·e·s pour rendre visible la diversité de la création des cultures urbaines, et ce, au plus large public. C‘est la mission que portent la Compagnie Art-Track, les artistes avec qui elles collaborent, ses partenaires issu·es à la fois du solide réseau qu’a tissé la Compagnie sur le territoire des Hauts-de-France, et à la fois issu·es de l’Incubateur.

Retrouvez toute la programmation sur notre site internet et/ou sur notre page facebook : https://fb.me/e/HSu6XUWm et https://fb.me/e/4Rn6LlOR0

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 62 14 59 52 http://www.flow-lille.fr http://facebook.com/flowlille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:00:00+01:00 – 2023-11-16T21:00:00+01:00

2023-12-03T15:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

Cie Art-Track