Flou artistique : atelier de peinture pour enfants Musée Bourdelle Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Flou artistique : atelier de peinture pour enfants Musée Bourdelle, 10 mai 2023, Paris. Le mercredi 14 juin 2023

de 14h00 à 16h00

Le mercredi 10 mai 2023

de 14h00 à 16h00

.Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans. payant

Découvrez la technique du tremblé, à la manière de l’artiste Philippe Cognée Flou artistique

Après une découverte du travail de l’artiste Philippe Cognée, les enfants sont invités à créer une œuvre bidimensionnelle exploitant un effet cher à l’artiste : le tremblé. Public : Enfants 6-10 ans Durée : 2h Tarif : 8 euros

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 Paris Contact : https://www.bourdelle.paris.fr/fr/activites/flou-artistique 01 84 82 14 55 eppm-bourdelle.reservations@paris.fr

(c) Philippe Cognée (c) Philippe Cognée, « Henri IV » d'après Diego Velázquez

