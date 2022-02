FLOTTAGE FESTIVAL Clamecy, 9 septembre 2022, Clamecy.

FLOTTAGE FESTIVAL Quai du Perthuis et Place des Jeux Quai des Jeux Clamecy

2022-09-09 – 2022-09-11 Quai du Perthuis et Place des Jeux Quai des Jeux

Clamecy Nièvre Clamecy

La première édition du Flottage Festival se tiendra les 9, 10 et 11 septembre 2022 à CLAMECY.

Une escale du canal du Nivernais à l’heure du flottage le temps d’un week-end : “Du bois, de l’eau, des hommes”

Riche d’une programmation artistique, patrimoniale et festive, cet événement mettra à l’honneur le flottage du bois à travers tradition et modernité. Entre construction et mise à l’eau d’un train de bois, visites guidées sur l’eau, parades de bateaux, démonstrations de joutes et d’aviron, initiations canoë, ateliers enfants, spectacles vivants, concerts… il y en aura pour tout le monde !

festival-du-flottage@cchnvy.fr

Quai du Perthuis et Place des Jeux Quai des Jeux Clamecy

