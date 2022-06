Florine Demange dans « Célibataire mode d’emploi », 9 septembre 2022, .

Florine Demange dans « Célibataire mode d’emploi »

2022-09-09 19:30:00 – 2022-09-10

14 22 Bienvenue dans un monde où les femmes s’assument, les femmes s’émancipent, s’expriment librement et se battent, les célibataires ne sont pas des célibattantes mais plutôt des célibérées !



Alors… est-ce qu’un homme beau, intelligent et sensible est-il une rumeur ? Celui que l’on découvre devant l’écran de son ordinateur n’est peut-être pas celui que l’on croit.

Il est parfois très loin de la réalité !



Mise en scène : Nathalie Hardouin

Avec Florine Demange

Célibataire ou plutôt célibérées ?

Bienvenue dans un monde où les femmes s’assument, les femmes s’émancipent, s’expriment librement et se battent, les célibataires ne sont pas des célibattantes mais plutôt des célibérées !



Alors… est-ce qu’un homme beau, intelligent et sensible est-il une rumeur ? Celui que l’on découvre devant l’écran de son ordinateur n’est peut-être pas celui que l’on croit.

Il est parfois très loin de la réalité !



Mise en scène : Nathalie Hardouin

Avec Florine Demange

dernière mise à jour : 2022-05-11 par