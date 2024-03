Florilèges, morceaux choisis des collections botaniques remarquables Jardin botanique de l’université de Strasbourg Strasbourg, samedi 1 juin 2024.

Florilèges, morceaux choisis des collections botaniques remarquables « Florilèges » est un projet de médiation sciences en société visant à valoriser les collections patrimoniales « inertes » de la biologie végétale de la Faculté des sciences de la vie, de son Jardin bo… 1 et 2 juin Jardin botanique de l’université de Strasbourg Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

« Florilèges » est un projet de médiation sciences en société visant à valoriser les collections patrimoniales « inertes » de la biologie végétale de la Faculté des sciences de la vie, de son Jardin botanique et de son Herbier, dans le but de la diffusion du savoir auprès du grand public et des étudiants par le biais d’outils de médiation modernes (expositions, publications, conférences, ateliers, rencontres, web-série, podcast, visites guidées virtuelles et présentielles, temps forts et événementiels…).

Ces événements se dérouleront tout au long de l’année 2024 et 2025 au sein du Jardin botanique et des micro-Galeries de la Faculté.

Jardin botanique de l’université de Strasbourg Allée Anton de Bary, 67085 Strasbourg, Bas-Rhin, Grand Est Strasbourg 67085 Quartier des XV Bas-Rhin Grand Est http://jardin-botanique.unistra.fr Le jardin botanique de l’Université de Strasbourg a été créé en 1619. Son emplacement actuel date de 1884. Il est riche de plus de 6000 espèces. Les collections sont réparties sur 3,5 hectares de jardin. Il présente un ensemble de serres, dont l’une est classée aux titre des monuments historiques. Autant de centres d’intérêt qui révèlent au visiteur l’infinie richesse du monde végétal. Gratuit. Animaux interdits. Toilettes (WC)

©Sandra-Stortz-Miller-Imprimerie-DALI-Faculté-Sciences-Vie-Unistra