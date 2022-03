Florilège Molière Centre culturel Dourdan Catégories d’évènement: Dourdan

Essonne

Florilège Molière Centre culturel, 8 avril 2022, Dourdan. Florilège Molière

Centre culturel, le vendredi 8 avril à 20:30

La Fabrique à théâtre propose ici aux amoureux de Molière, et à ceux qui vont le rencontrer, un réjouissant parcours parmi les scènes fameuses des comédies de Jean-Baptiste. Eclairés à la bougie, costumes chatoyants, les comédiens sont accompagnés des musiques de Lully, Beauchamp et Charpentier, fidèles compagnons de Molière. SCÈNES de Jean-Baptiste Poquelin dit Molière (1622-1673) LE BOURGEOIS GENTILHOMME – Acte 2 – Sc 4, Le Maître de philosophie / Monsieur Jourdain TARTUFFE – Acte 3 – Sc 3, Elmire / Tartuffe L’ECOLE DES FEMMES – Acte 2 – Sc 5 , Agnès / Arnolphe LES FOURBERIES DE SCAPIN – Acte 2 – Sc 7, Géronte / Scapin LE MEDECIN MALGRE LUI – Acte 1 – Sc 1, Sganarelle / Martine L’AVARE – Acte 4 – Sc 7, Harpagon

Tarifs : 14 €, 7€, 3€

Par la Fabrique à Théâtre – 400 ans Molière Centre culturel rue des vergers Saint Jacques 91410 Dourdan Dourdan Essonne

2022-04-08T20:30:00 2022-04-08T22:30:00

